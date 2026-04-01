Randonnée gourmande A la découverte des causses de Cabrerets Cabrerets
Randonnée gourmande A la découverte des causses de Cabrerets Cabrerets dimanche 19 avril 2026.
Cabrerets
Randonnée gourmande A la découverte des causses de Cabrerets
Cabrerets Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le foyer rural de Cabrerets organise la 3ème édition de sa randonnée gourmande
Le foyer rural de Cabrerets organise la 3ème édition de sa randonnée gourmande. C’est l’occasion de découvrir au rythme de la marche les magnifiques paysages autour du village et de se réconforter à l’arrivée avec un repas local .
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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 14 12 50 53 villagesenchemain@gmail.com
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English :
Le foyer rural de Cabrerets organizes the 3rd edition of its gourmet hike
L’événement Randonnée gourmande A la découverte des causses de Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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