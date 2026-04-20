Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets Cabrerets

Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets Cabrerets

Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets Cabrerets dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Courbous

Ville : 46330 Cabrerets

Département : Lot

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cabrerets

Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets

Courbous Cabrerets Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

L'Oasis Graine de Joie organise une rencontre entre deux artistes Yam Anahata – Musique du monde 

Et Ondes à la joie Bols chantants pour un moment de méditation sonore dans la yourte du domaine.

L'Oasis Graine de Joie organise une rencontre entre deux artistes Yam Anahata – Musique du monde 

Et Ondes à la joie Bols chantants pour un moment de méditation sonore dans la yourte du domaine.

  .

Courbous Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 7 67 63 75 22  oasisgrainedejoie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L'Oasis Graine de Joie is organizing a meeting between two artists: Yam Anahata World music

And Ondes à la joie: Singing bowls for a moment of sound meditation in the estate’s yurt.

L’événement Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Cabrerets (Lot)