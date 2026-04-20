Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets Cabrerets
Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets Cabrerets dimanche 17 mai 2026.
Cabrerets
Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets
Courbous Cabrerets Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
L'Oasis Graine de Joie organise une rencontre entre deux artistes Yam Anahata – Musique du monde
Et Ondes à la joie Bols chantants pour un moment de méditation sonore dans la yourte du domaine.
L'Oasis Graine de Joie organise une rencontre entre deux artistes Yam Anahata – Musique du monde
Et Ondes à la joie Bols chantants pour un moment de méditation sonore dans la yourte du domaine.
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Courbous Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 7 67 63 75 22 oasisgrainedejoie@gmail.com
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English :
L'Oasis Graine de Joie is organizing a meeting between two artists: Yam Anahata World music
And Ondes à la joie: Singing bowls for a moment of sound meditation in the estate’s yurt.
L’événement Immersion sonore concert bols chantants à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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