Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 6 jours à cheval Cabrerets Lot

Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 6 jours à cheval

Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 6 jours à cheval Ferme équestre du Pech Merle 46330 Cabrerets Lot Occitanie

Durée : 1410 Distance : 165000.0 Tarif :

Nous sommes sur la Via Podiensis l’un des chemins contemporains du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.​ Au cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, entre plateaux arides et vertes vallées, le chemin de Compostelle nourrit cinq jours d’une randonnée très culturelle

https://www.pechmerle.fr/ +33 5 65 24 76 51

English :

We’re on the Via Podiensis, one of the contemporary routes of the pilgrimage to Santiago de Compostela? In the heart of the Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, between arid plateaus and green valleys, the Chemin de Compostelle provides five days of highly cultural walking

Deutsch :

Wir befinden uns auf der Via Podiensis, einem der modernen Pilgerwege nach Santiago de Compostela… Im Herzen des Regionalen Naturparks Causses du Quercy, zwischen kargen Hochebenen und grünen Tälern, bietet der Jakobsweg fünf Tage lang eine sehr kulturelle Wanderung

Italiano :

Siamo sulla Via Podiensis: uno degli itinerari contemporanei del pellegrinaggio a Santiago de Compostela? Nel cuore del Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, tra aridi altipiani e verdi vallate, il Cammino di Santiago de Compostela offre cinque giorni di cammino altamente culturale

Español :

Estamos en la Vía Podiensis: una de las rutas contemporáneas de la peregrinación a Santiago de Compostela? En el corazón del Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, entre áridas mesetas y verdes valles, el Camino de Santiago ofrece cinco días de senderismo altamente cultural

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-19 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot