Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès
dimanche 13 septembre 2026 · Sénaillac-Lauzès
Informations pratiques
Sénaillac-Lauzès
Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès
Place du village Sénaillac-Lauzès Lot
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Marcher, manger pour accueillir la fin de l'été, ça vous tente ?
Marcher, manger pour accueillir la fin de l'été, ça vous tente ?
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Place du village Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 06 43 52 26
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English :
Walking and eating to ring in the end of summer—are you up for it?
L’événement Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Labastide-Murat