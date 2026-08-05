Randonnée Gourmande au Coeur des Saintes Maries de la Mer Parvis de la Mairie Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 4 octobre 2026 · Parvis de la Mairie · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Randonnée Gourmande au Coeur des Saintes Maries de la Mer
Dimanche 4 octobre 2026 de 11h30 à 14h30. Parvis de la Mairie Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:30:00
fin : 2026-10-04 14:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Partez à la découverte des saveurs de la Camargue lors d’une expérience culinaire unique au cœur des Saintes-Maries-de-la-Mer !
Le Conservatoire des Cuisines de Camargue et ses restaurateurs, vous invite à une Randonnée Gourmande où chaque étape sera l’occasion de déguster des spécialités élaborées par des professionnels passionnés, mettant à l’honneur les produits et le savoir-faire de notre terroir.
De 11h30 à 14h30
Au programme
️ 10 dégustations préparées par les restaurateurs de l’association.
10 boissons au choix (vins ou boissons sans alcool), en accord avec chaque plat.
Une balade conviviale à travers les rues des Saintes-Maries-de-la-Mer, alliant gastronomie, patrimoine et authenticité.
Tarif 70 € par personne
✔️ Comprend les 10 plats et les 10 boissons.
Venez partager un moment gourmand, festif et chaleureux entre amis, en famille ou en couple, et laissez-vous surprendre par les saveurs de la Camargue !
Rendez-vous aux Saintes-Maries-de-la-Mer
Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver dès maintenant ! .
Parvis de la Mairie Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 19 50 69 conservatoiregsc@gmail.com
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English :
Set out to discover the flavors of the Camargue during a unique culinary experience in the heart of Saintes-Maries-de-la-Mer!
L’événement Randonnée Gourmande au Coeur des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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