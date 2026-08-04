Journée camarguaise organisée le club taurin Mireille Av Th Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 6 septembre 2026 · Av Th Aubanel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Journée camarguaise organisée le club taurin Mireille
Dimanche 6 septembre 2026. Av Th Aubanel Aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Journée CT Mireille
(Petit-déjeuner, ferrade et course camarguaise aux arènes)
.
Av Th Aubanel Aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05
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English :
Mireille’s CT Day
(Breakfast, ferrade, and Camargue-style bull run at the arena)
L’événement Journée camarguaise organisée le club taurin Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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