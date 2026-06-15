Randonnée gourmande dans le Marais à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud samedi 4 juillet 2026.

Saint-Hilaire-la-Palud

Randonnée gourmande dans le Marais à Saint-Hilaire-la-Palud

Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres

Tarif : – – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Randonnée gourmande dans le Marais samedi 4 juillet 2026 avec départs entre 18h00 et 19h00 de la place de la mairie à St Hilaire La Palud.

L’association A la découverte des vins organise sa marche gourmande annuelle.

Pour cette jolie marche gourmande d’un circuit de 11km au cœur du Marais Poitevin, avec traversée en barque…

Randonnées + repas 17€

Afin de limiter les déchets, merci de prévoir votre SET REPAS (verre-couteau-fourchette-cuillère-assiette)

Pensez à vous inscrire avant le 28 juin, car les places sont limitées. .

Place de la Mairie Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 65 14

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English : Randonnée gourmande dans le Marais à Saint-Hilaire-la-Palud

L’événement Randonnée gourmande dans le Marais à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin