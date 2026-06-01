Vide Grenier à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud
Vide Grenier à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud dimanche 28 juin 2026.
Saint-Hilaire-la-Palud
Vide Grenier à Saint-Hilaire-la-Palud
Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’association Les belles du Bouchet organise son vide grenier dimanche 28 juin 2026 de 6h à 18h à Mazin à St-Hilaire-La-Palud.
Restauration et buvette sur place.
Exposition de véhicules anciens Bourse aux pièces .
Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 14 02 32
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English : Vide Grenier à Saint-Hilaire-la-Palud
L’événement Vide Grenier à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Niort Marais Poitevin