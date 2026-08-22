Randonnée gourmande des sapeurs-pompiers Centre de secours Saint-Denis-d’Anjou

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Anjou

Randonnée gourmande des sapeurs-pompiers

Centre de secours 19 Route de Morannes Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

2 parcours 12 et 6 km. Départ entre 18h et 20h du centre de secours de Saint-Denis-d’Anjou.

Inscription obligatoire jusqu’au 15 septembre.

Tarifs 20€ adultes, 12€ -12 ans.

Prévoir lampe, gilet jaune et gourde. .

Centre de secours 19 Route de Morannes Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09

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English :

L’événement Randonnée gourmande des sapeurs-pompiers Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-22 par SUD MAYENNE