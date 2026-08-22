Randonnée gourmande des sapeurs-pompiers Centre de secours Saint-Denis-d’Anjou
samedi 26 septembre 2026 · Centre de secours · Saint-Denis-d'Anjou
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Anjou
Randonnée gourmande des sapeurs-pompiers
Centre de secours 19 Route de Morannes Saint-Denis-d’Anjou Mayenne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
2 parcours 12 et 6 km. Départ entre 18h et 20h du centre de secours de Saint-Denis-d’Anjou.
Inscription obligatoire jusqu’au 15 septembre.
Tarifs 20€ adultes, 12€ -12 ans.
Prévoir lampe, gilet jaune et gourde. .
Centre de secours 19 Route de Morannes Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09
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English :
L’événement Randonnée gourmande des sapeurs-pompiers Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-22 par SUD MAYENNE