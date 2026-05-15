Rilly-sur-Vienne

Randonnée gourmande

Salle des fêtes Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Comité des fêtes de Rilly-sur-Vienne est heureux de vous inviter à sa toute première randonnée gourmande, au profit de l’association Un sourire pour Tous.

Parcours de 11 km. Départ de la salle des fêtes entre 18h et 19h. Prévoir lampe et gilet fluo.

Réservation obligatoire avant le 31 mai.

Le Comité des fêtes de Rilly-sur-Vienne est heureux de vous inviter à sa toute première randonnée gourmande, au profit de l’association Un sourire pour Tous.

Parcours de 11 km. Départ de la salle des fêtes entre 18h et 19h. Prévoir lampe et gilet fluo.

Réservation obligatoire avant le 31 mai.

Venez partager un moment convivial et gourmand (ambiance musicale, buvette) dans un cadre magnifique, et pour la bonne cause ! 8 .

Salle des fêtes Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 75 46 67

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English :

The Comité des fêtes de Rilly-sur-Vienne is delighted to invite you to its very first gourmet hike, in aid of the association Un sourire pour Tous.

11 km route. Departure from the village hall between 6 and 7 pm. Lights and fluorescent vests required.

Reservations required by May 31.

L’événement Randonnée gourmande Rilly-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme