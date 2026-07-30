Randonnée groupée Les Petits Monuments en forêt de Villecartier Parking de la ase de loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse

mardi 4 août 2026 · Parking de la ase de loisirs Récrénature · Bazouges-la-Pérouse

Informations pratiques

Bazouges-la-Pérouse

Randonnée groupée Les Petits Monuments en forêt de Villecartier

Parking de la ase de loisirs Récrénature Lieu-dit le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Chaque mardi de l’été, la Fédération Française de Randonnées Pédestre en Ille-et-Vilaine vous propose une randonnée groupée.

Pour cette randonnée en forêt de Villecartier, la randonnée proposées suivant le Sentier des Petits Monuments sur un parcours de 9,7 km.

Inscription obligatoire en ligne sur HelloAsso. .

Parking de la ase de loisirs Récrénature Lieu-dit le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 64 41 94 10

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English :

L’événement Randonnée groupée Les Petits Monuments en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne