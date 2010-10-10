Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Mairie de Châteaudouble Châteaudouble

Châteaudouble

Randonnée guidée Le pont des Sarrasins

Mairie de Châteaudouble 2 Place de la Fontaine Châteaudouble Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 09:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Entre reliefs et nature sauvage, une randonnée guidée pour explorer les premiers contreforts du Vercors.

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Mairie de Châteaudouble 2 Place de la Fontaine Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between relief and wilderness, a guided hike to explore the foothills of the Vercors.

L’événement Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Châteaudouble a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme