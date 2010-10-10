Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Mairie de Châteaudouble Châteaudouble
Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Mairie de Châteaudouble Châteaudouble dimanche 19 juillet 2026.
Châteaudouble
Randonnée guidée Le pont des Sarrasins
Mairie de Châteaudouble 2 Place de la Fontaine Châteaudouble Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 09:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Entre reliefs et nature sauvage, une randonnée guidée pour explorer les premiers contreforts du Vercors.
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Mairie de Châteaudouble 2 Place de la Fontaine Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Between relief and wilderness, a guided hike to explore the foothills of the Vercors.
L’événement Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Châteaudouble a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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