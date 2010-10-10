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Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Mairie de Châteaudouble Châteaudouble

Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Mairie de Châteaudouble Châteaudouble dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Mairie de Châteaudouble

Adresse : 2 Place de la Fontaine

Ville : 26120 Châteaudouble

Département : Drôme

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 10

Châteaudouble

Randonnée guidée Le pont des Sarrasins

Mairie de Châteaudouble 2 Place de la Fontaine Châteaudouble Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 09:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Entre reliefs et nature sauvage, une randonnée guidée pour explorer les premiers contreforts du Vercors.
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Mairie de Châteaudouble 2 Place de la Fontaine Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between relief and wilderness, a guided hike to explore the foothills of the Vercors.

L’événement Randonnée guidée Le pont des Sarrasins Châteaudouble a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme

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