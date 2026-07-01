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AGENDA · Châteaudouble

Soirée créative florale Market swap La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble

lundi 13 juillet 2026 · La Nuit rêveuse Atelier floral · Châteaudouble

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Nuit rêveuse Atelier floral
Adresse
19 Grande Rue
Ville
26120 Châteaudouble
Département
Drôme
Tarif

Châteaudouble

Soirée créative florale Market swap

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Rencontre créative en quête de partage humain viens préparer une création pour chaque convives et découvrons nos univers respectifs !
Boissons et encas offerts.
  .

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49 

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English :

A creative gathering focused on human connection: come prepare a creation for each guest, and let’s discover each other’s worlds!
Drinks and snacks provided.

L’événement Soirée créative florale Market swap Châteaudouble a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme

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