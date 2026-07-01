Soirée créative florale Market swap La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble
lundi 13 juillet 2026 · La Nuit rêveuse Atelier floral · Châteaudouble
Informations pratiques
Châteaudouble
Soirée créative florale Market swap
La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Rencontre créative en quête de partage humain viens préparer une création pour chaque convives et découvrons nos univers respectifs !
Boissons et encas offerts.
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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49
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English :
A creative gathering focused on human connection: come prepare a creation for each guest, and let’s discover each other’s worlds!
Drinks and snacks provided.
L’événement Soirée créative florale Market swap Châteaudouble a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme