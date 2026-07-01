Soirée créative florale Market swap La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble

Informations pratiques

Châteaudouble

Soirée créative florale Market swap

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Rencontre créative en quête de partage humain viens préparer une création pour chaque convives et découvrons nos univers respectifs !

Boissons et encas offerts.

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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49

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English :

A creative gathering focused on human connection: come prepare a creation for each guest, and let’s discover each other’s worlds!

Drinks and snacks provided.

L’événement Soirée créative florale Market swap Châteaudouble a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme