Randonnée La Bressuiraise Boulodrome Bressuire
dimanche 27 septembre 2026 · Boulodrome · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Randonnée La Bressuiraise
Boulodrome Boulevard du Maréchal Foch Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Bressuire Activités Cyclistes vous propose sa randonnée La Bressuiraise.
Randonnées pédestres, VTT, vélo de route.
Plusieurs circuits sont proposés 3 circuits pédestres de 9 à 20 kms, 3 circuits VTT et VAE de 25 à 60 kms et 1 circuit véloroute de 60 kms. .
Boulodrome Boulevard du Maréchal Foch Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 37 23 34 presidence@bressuireac.fr
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English : Randonnée La Bressuiraise
L’événement Randonnée La Bressuiraise Bressuire a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais
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