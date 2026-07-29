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AGENDA · Bressuire

Randonnée La Bressuiraise Boulodrome Bressuire

dimanche 27 septembre 2026 · Boulodrome · Bressuire

Randonnée La Bressuiraise Boulodrome Bressuire

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Boulodrome
Adresse
Boulevard du Maréchal Foch
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bressuire

Randonnée La Bressuiraise

Boulodrome Boulevard du Maréchal Foch Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Bressuire Activités Cyclistes vous propose sa randonnée La Bressuiraise.
Randonnées pédestres, VTT, vélo de route.
Plusieurs circuits sont proposés 3 circuits pédestres de 9 à 20 kms, 3 circuits VTT et VAE de 25 à 60 kms et 1 circuit véloroute de 60 kms.   .

Boulodrome Boulevard du Maréchal Foch Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 37 23 34  presidence@bressuireac.fr

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English : Randonnée La Bressuiraise

L’événement Randonnée La Bressuiraise Bressuire a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais

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