Randonnée la Paulo Gravel du Baugeois Baugé-en-Anjou

Le Vieil Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
2026-10-25
Découvrez des circuits gravel lors de cette manifestation unique dans la région. Distances entre 50 et 150 km. Trace GPX uniquement, pas de balisage. .
Le Vieil Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
Paulo Gravel du Baugeois hike
