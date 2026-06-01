La Roche-Canillac

Randonnée la Roche Canillac

La Roche-Canillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Randonnée à la Roche Canillac. Rendez vous à 9h30 au parking de l’étang. En cas de mauvaise météo une randonnée peut etre supprimée ou modifiée. .

La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27

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English : Randonnée la Roche Canillac

L’événement Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze