Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac
Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac vendredi 19 juin 2026.
La Roche-Canillac
Randonnée la Roche Canillac
La Roche-Canillac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Randonnée à la Roche Canillac. Rendez vous à 9h30 au parking de l’étang. En cas de mauvaise météo une randonnée peut etre supprimée ou modifiée. .
La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27
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English : Randonnée la Roche Canillac
L’événement Randonnée la Roche Canillac La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze