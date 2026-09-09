Informations pratiques

Caen

Randonnée la vallée de l’Odon

Boulevard Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 17:00:00

fin : 2026-10-08 19:00:00

Date(s) :

2026-10-08

La vallée de l’Odon s’étire paisiblement jusqu’à Caen, guidant la rivière vers la Prairie, vaste écrin de verdure aux portes de la ville. Là, l’Odon serpente librement entre les prairies de Louvigny et de Bretteville-sur-Odon, dessinant un paysage ouvert et lumineux.

La vallée de l’Odon s’étire paisiblement jusqu’à Caen, guidant la rivière vers la Prairie, vaste écrin de verdure aux portes de la ville. Là, l’Odon serpente librement entre les prairies de Louvigny et de Bretteville-sur-Odon, dessinant un paysage ouvert et lumineux. Véritable poumon verte de l’agglomération caennaise, la vallée de l’Odon offre un équilibre précieux entre nature, douceur de vivre et proximité urbaine.

Circuit de 6km sur le sentier nature Grand-Ouest proposé par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Départ Piscine Eugène-Maës. Inscriptions au 02 79 64 20 57 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h. .

Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 79 64 20 57

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English : Randonnée la vallée de l’Odon

The Odon Valley stretches peacefully as far as Caen, guiding the river towards La Prairie, a vast green oasis on the outskirts of the city. There, the Odon meanders freely between the meadows of Louvigny and Bretteville-sur-Odon, creating an open and sun-drenched landscape.

L’événement Randonnée la vallée de l’Odon Caen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Caen la Mer