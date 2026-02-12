Randonnée La Vertusienne avenue de Bammental Blancs-Coteaux
Randonnée La Vertusienne avenue de Bammental Blancs-Coteaux dimanche 31 mai 2026.
Randonnée La Vertusienne
avenue de Bammental Hall des sports Blancs-Coteaux Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 10:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Randonnée pédestre, 3 circuits 8, 13 et 18 km
Départ/arrivée Hall des Sports avenue de Bammental à Vertus
Inscriptions de 8h30 à 10h00
3 ravitaillements .
avenue de Bammental Hall des sports Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est chmahaut@aol.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée La Vertusienne
L’événement Randonnée La Vertusienne Blancs-Coteaux a été mis à jour le 2026-02-12 par ADT de la Marne