Informations pratiques

Caen

Randonnée le Bourg l’Abbé

Enceinte de l’Abbaue-aux-Hommes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:30:00

fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :

2026-10-02

A Caen, il y a un bourg caché dans la ville, une partie oubliée de la cité et qui pourrait bien être à son origine. Venez découvrir le Bourg l’Abbé, ce quartier composite et très vivant où se croisent l’art contemporain et le souvenir de Guillaume le Conquérant, la nature et la culture.

A Caen, il y a un bourg caché dans la ville, une partie oubliée de la cité et qui pourrait bien être à son origine. Venez découvrir le Bourg l’Abbé, ce quartier composite et très vivant où se croisent l’art contemporain et le souvenir de Guillaume le Conquérant, la nature et la culture.

Circuit de 3.5km proposé par le CPIE Vallée de l’Orne.

Départ Musée de la Nature. Inscriptions à reservation@cpievo.fr ou au 07 83 10 01 29 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. .

Enceinte de l’Abbaue-aux-Hommes Caen 14000 Calvados Normandie reservation@cpievo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée le Bourg l’Abbé

In Caen, there is a hidden village within the city a forgotten part of the town that may well have been its very origins. Come and discover Bourg l’Abbé, this diverse and vibrant neighbourhood where contemporary art meets the legacy of William the Conqueror, and where nature and culture intertw…

L’événement Randonnée le Bourg l’Abbé Caen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Caen la Mer