RANDONNÉE LE PONT DU TARN Maison du Temps Libre Vialas
mercredi 5 août 2026 · Maison du Temps Libre · Vialas
Informations pratiques
Vialas
RANDONNÉE LE PONT DU TARN
Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée vers Le Pont du Tarn 23 km 800 mètres de dénivelé.
Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.
S’inscrire avant la randonnée.
Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée vers Le Pont du Tarn 23 km 800 mètres de dénivelé Vialas, Les Tourrières, Pont du Tarn, Vialas
Départ 8h de la maison du temps libre à Vialas
Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.
S’inscrire avant la randonnée. .
Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 88 93 36 07 loucami@orange.fr
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English :
Gilbert Servi%E8re, in collaboration with Vivre %E0 Vialas and Lou Cami, is organizing a hike to Le Pont du Tarn: 23 km with an elevation gain of 800 meters.
Bring hiking shoes, appropriate clothing, water, and a picnic lunch.
Register before the hike.
L’événement RANDONNÉE LE PONT DU TARN Vialas a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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