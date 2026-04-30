RANDONNÉE LE PONT DU TARN Maison du Temps Libre Vialas

Informations pratiques

Vialas

RANDONNÉE LE PONT DU TARN

Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée vers Le Pont du Tarn 23 km 800 mètres de dénivelé.

Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.

S’inscrire avant la randonnée.

Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée vers Le Pont du Tarn 23 km 800 mètres de dénivelé Vialas, Les Tourrières, Pont du Tarn, Vialas

Départ 8h de la maison du temps libre à Vialas

Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.

S’inscrire avant la randonnée. .

Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 88 93 36 07 loucami@orange.fr

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English :

Gilbert Servi%E8re, in collaboration with Vivre %E0 Vialas and Lou Cami, is organizing a hike to Le Pont du Tarn: 23 km with an elevation gain of 800 meters.

Bring hiking shoes, appropriate clothing, water, and a picnic lunch.

Register before the hike.

L’événement RANDONNÉE LE PONT DU TARN Vialas a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère