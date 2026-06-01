Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres Domaine de Bernou La Croix-Blanche mercredi 24 juin 2026.

La Croix-Blanche

Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres

Domaine de Bernou Brasserie des Cèdres La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Partez pour une randonnée nature à l’ombre des bois, à la découverte de grottes et de paysages préservés du Grand-Villeneuvois.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, la balade se poursuivra par une visite de la Brasserie des Cèdres avec dégustation de bières artisanales.

Le parcours présente un peu de dénivelé une bonne condition physique est nécessaire.

Pensez à prévoir des chaussures de marche, une gourde et un chapeau.

Inscription obligatoire. .

Domaine de Bernou Brasserie des Cèdres La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres

L’événement Randonnée nature à la Brasserie des Cèdres La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne