Randonnée nature Les chemins creux de Lancieux Rue de la Chambre Lancieux

mercredi 4 novembre 2026 · Rue de la Chambre · Lancieux

Informations pratiques

Lancieux

Randonnée nature Les chemins creux de Lancieux

Rue de la Chambre Centre d’hébergement Le Frémur Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 14:00:00

fin : 2026-11-04 17:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Découvrez les richesses naturelles des chemins creux de Lancieux baies sauvages, indices d’animaux sauvages…

Dès 5 ans.

Prévoir des chaussures de randonnée.

Sur inscription auprès du Club Nautique de Lancieux 02 96 86 24 59. .

Rue de la Chambre Centre d’hébergement Le Frémur Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 24 59

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English :

L’événement Randonnée nature Les chemins creux de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme