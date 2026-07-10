Randonnée nature Les chemins creux de Lancieux Rue de la Chambre Lancieux
mercredi 4 novembre 2026 · Rue de la Chambre · Lancieux
Informations pratiques
Lancieux
Randonnée nature Les chemins creux de Lancieux
Rue de la Chambre Centre d’hébergement Le Frémur Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 14:00:00
fin : 2026-11-04 17:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Découvrez les richesses naturelles des chemins creux de Lancieux baies sauvages, indices d’animaux sauvages…
Dès 5 ans.
Prévoir des chaussures de randonnée.
Sur inscription auprès du Club Nautique de Lancieux 02 96 86 24 59. .
Rue de la Chambre Centre d’hébergement Le Frémur Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 24 59
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English :
L’événement Randonnée nature Les chemins creux de Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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