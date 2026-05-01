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Randonnée nature Orthez

Randonnée nature Orthez

Randonnée nature Orthez dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Château Moncade

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Orthez

Randonnée nature

Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de la Nature.
En route pour une balade conviviale à la découverte des paysages, de la faune et de la flore locales.

Sur inscription jusqu’au 22 mai.   .

Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51 

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English : Randonnée nature

L’événement Randonnée nature Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn

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