Randonnée nocturne avec les amis du cheval Mauroux samedi 27 juin 2026.

Mauroux

Randonnée nocturne avec les amis du cheval

Mauroux Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Randonnée pédestre nocturne de 8 km organisée à Mauroux par Les Amis du Cheval 46

Randonnée pédestre nocturne de 8 km organisée à Mauroux par Les Amis du Cheval 46. La sortie est suivie d'une grillade party, sur réservation avant le 25 juin.

Apportez vos couverts !

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Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 27 28 05 99 lesamisducheval46@gmail.com

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English :

8 km night walk organized in Mauroux by Les Amis du Cheval 46

L’événement Randonnée nocturne avec les amis du cheval Mauroux a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot