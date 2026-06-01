Randonnée nocturne avec les amis du cheval Mauroux
Randonnée nocturne avec les amis du cheval Mauroux samedi 27 juin 2026.
Mauroux
Randonnée nocturne avec les amis du cheval
Mauroux Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Randonnée pédestre nocturne de 8 km organisée à Mauroux par Les Amis du Cheval 46
Randonnée pédestre nocturne de 8 km organisée à Mauroux par Les Amis du Cheval 46. La sortie est suivie d'une grillade party, sur réservation avant le 25 juin.
Apportez vos couverts !
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Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 27 28 05 99 lesamisducheval46@gmail.com
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English :
8 km night walk organized in Mauroux by Les Amis du Cheval 46
L’événement Randonnée nocturne avec les amis du cheval Mauroux a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot