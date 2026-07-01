AGENDA · Aunac-sur-Charente
Randonnée patrimoine à vélo Aunac-sur-Charente
samedi 18 juillet 2026 · Aunac-sur-Charente
Informations pratiques
Aunac-sur-Charente
Randonnée patrimoine à vélo
Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18
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Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
L’événement Randonnée patrimoine à vélo Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente