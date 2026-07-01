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AGENDA · Aunac-sur-Charente

Randonnée patrimoine à vélo Aunac-sur-Charente

samedi 18 juillet 2026 · Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place du Champ de foire
Ville
16460 Aunac-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Aunac-sur-Charente

Randonnée patrimoine à vélo

Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :
2026-07-18

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Place du Champ de foire Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

L’événement Randonnée patrimoine à vélo Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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