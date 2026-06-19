Randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale SPOT Dinard
Randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale SPOT Dinard vendredi 19 juin 2026.
Dinard
Randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale
SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:00:00
fin : 2026-06-19 12:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Ce vendredi 19 juin, le CCAS de Dinard et le service Ville d’art et d’Histoire vous invitent à venir participer à une randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale.
Tout au long d’un parcours de 7 km, un guide conférencier vous fera découvrir la défaite de 1940, la vie à Dinard sous l’occupation et évoquera les éléments les plus importants de la Libération.
Cette randonnée est gratuite, sans inscription et ouverte à tous.
Rendez-vous à 9 h au Spot ou à 9 h 30 sur l’esplanade du Prieuré, face à Port Breton.
Le retour au Spot est prévu à 12 h 30.
Prévoir une tenue adaptée , des chaussures de marche ainsi qu’une gourde d’eau. .
SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
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English :
L’événement Randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale Dinard a été mis à jour le 2026-06-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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