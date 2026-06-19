Randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale SPOT Dinard vendredi 19 juin 2026.

Dinard

Randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale

SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-06-19 12:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Ce vendredi 19 juin, le CCAS de Dinard et le service Ville d’art et d’Histoire vous invitent à venir participer à une randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale.

Tout au long d’un parcours de 7 km, un guide conférencier vous fera découvrir la défaite de 1940, la vie à Dinard sous l’occupation et évoquera les éléments les plus importants de la Libération.

Cette randonnée est gratuite, sans inscription et ouverte à tous.

Rendez-vous à 9 h au Spot ou à 9 h 30 sur l’esplanade du Prieuré, face à Port Breton.

Le retour au Spot est prévu à 12 h 30.

Prévoir une tenue adaptée , des chaussures de marche ainsi qu’une gourde d’eau. .

SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

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English :

L’événement Randonnée patrimoine sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale Dinard a été mis à jour le 2026-06-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme