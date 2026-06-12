12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026 Emeraude Cinémas Dinard

Dinard

12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les prochaines Rencontres Art et Essai de Bretagne auront lieu du 17 au 19 juin 2026 à Dinard … Comme à chaque édition, de nombreux films en avant-première vous seront présentés.

Cette manifestation cinématographique est organisée Avec le soutien de la Région Bretagne

Du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2026

Emeraude Cinéma Dinard

VENDREDI 19 JUIN 2026

– 09h FILM SURPISE

– 11h LA DERNIERE PATIENTE

Judith, une médecin à la retraite est la dernière locataire d’une tour HLM condamnée à la destruction. Le jour de son déménagement, Judith accepte d’accueillir chez elle Aïda, une jeune femme enceinte, qui cherche à s’éloigner de son compagnon Damien…

– 14h30 LA VIE D’UNE FEMME

Gabrielle n’a pas d’enfant. Elle est cheffe de service en chirurgie à Paris. Elle aime son mari. Elle se lasse de son amant. L’Alzheimer de sa mère s’aggrave. L’hôpital public s’effondre. Son ami le plus précieux vacille. La romancière venue la regarder travailler pour les besoins d’un livre prend de plus en plus de place dans sa vie. Rien ne va de soi, mais Gabrielle n’est pas du genre à se laisser abattre. Gabrielle a décidé d’être heureuse.

– 16h30 -UN COEUR FIDÈLE

Une adolescente part vivre chez sa grand-mère avec sa mère à la suite du divorce de ses parents.

– 19H MINOTAURE

Russie, 2022. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit avec sa femme Galina et leur fils dans une ville de province. Il se retrouve confronté à des problèmes professionnels croissants, dans un monde de plus en plus instable. L’effondrement d’une vie soigneusement construite bascule rapidement dans la violence .

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 12èmes Rencontres Art et Essai de Bretagne 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-06-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme