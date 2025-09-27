Les Rendez-Vous Littéraires Rencontre avec André Comte-Sponville Casino Barrière Dinard

Les Rendez-Vous Littéraires Rencontre avec André Comte-Sponville Casino Barrière Dinard samedi 27 septembre 2025.

Les Rendez-Vous Littéraires Rencontre avec André Comte-Sponville

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

L’INVITE DU MOIS

André Comte-Sponville, né en 1952 à Paris, est un philosophe français contemporain reconnu pour sa capacité à rendre la philosophie accessible à un large public. Ancien élève de l’École normale supérieure, il a longtemps enseigné à l’université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Son travail s’inscrit dans une tradition matérialiste et humaniste, en dehors de toute référence religieuse. Il est notamment l’auteur du Petit traité des grandes vertus (1995), devenu un classique de la philosophie pratique. Ses réflexions portent sur la morale, le bonheur, l’amour, la sagesse, la fidélité à l’athéisme et l’importance de la spiritualité sans religion.

Tarif 5€ pour le public non adhérent / gratuit pour les adhérents LRD .

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 35 59 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Rendez-Vous Littéraires Rencontre avec André Comte-Sponville Dinard a été mis à jour le 2025-09-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme