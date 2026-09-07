Randonnée patrimoniale de Raucourt à Stonne, Eglise Saint-Nicaise, Raucourt-et-Flaba
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Nicaise · Raucourt-et-Flaba
Informations pratiques
Randonnée patrimoniale de Raucourt à Stonne Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint-Nicaise Ardennes
Rendez-vous à 9h devant l’église de Raucourt. Prévoyez des chaussures de marche et une tenue adaptée pour deux heures de randonnée jusqu’à Stonne où l’association Calka nous accueillera avec une visite guidée et un petit rafraîchissement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Marche sur le Chemin des Saints Ardennais de Raucourt à Stonne avec visite guidée des deux églises et rencontre avec l’association Calka qui prend en charge la rénovation de l’église Notre-Dame de la Paix.
Eglise Saint-Nicaise 08450 Raucourt-et-Flaba Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes Grand Est https://www.cheminsdessaintsardennais.com Visite guidée de l’église et randonnée pédestre entre Raucourt et Stonne
Marche sur le Chemin des Saints Ardennais de Raucourt à Stonne avec visite guidée des deux églises et rencontre avec l’association Calka qui prend en charge la rénovation de l’église Notre-Dame de la…
©cheminsdessaintsardennais
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