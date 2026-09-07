Randonnée pédestre, 60127 Fresnoy-la-Rivière, Fresnoy-la-Rivière
dimanche 20 septembre 2026 · 60127 Fresnoy-la-Rivière · Fresnoy-la-Rivière
Informations pratiques
Randonnée pédestre Dimanche 20 septembre, 09h30 60127 Fresnoy-la-Rivière Oise
Prévoir de bonnes chaussures, réservé aux bons marcheurs. A partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Nous cheminerons à travers Fresnoy, Vattier et Pondron en présentant l’histoire de la commune et ses milieux naturels.
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Nous cheminerons à travers Fresnoy, Vattier et Pondron en présentant l’histoire de la commune et ses milieux naturels.
©ALTONA (Arnaud Michel) + ministère de la culture
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