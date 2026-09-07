Randonnée pédestre, 60127 Fresnoy-la-Rivière, Fresnoy-la-Rivière

Informations pratiques

Randonnée pédestre Dimanche 20 septembre, 09h30 60127 Fresnoy-la-Rivière Oise

Prévoir de bonnes chaussures, réservé aux bons marcheurs. A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Nous cheminerons à travers Fresnoy, Vattier et Pondron en présentant l’histoire de la commune et ses milieux naturels.

60127 Fresnoy-la-Rivière 60127 Fresnoy-la-Rivière Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France Venez découvrir le patrimoine bâti et naturel de Fresnoy-la-Rivière et de ses hameaux Parking gratuit sur la place du village

Nous cheminerons à travers Fresnoy, Vattier et Pondron en présentant l’histoire de la commune et ses milieux naturels.

©ALTONA (Arnaud Michel) + ministère de la culture