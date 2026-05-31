Randonnée pédestre au fil des moulins et des champs de lavandin, Place de l’Eglise – La Ferté Villeneuil, Cloyes-les-Trois-Rivières
Randonnée pédestre au fil des moulins et des champs de lavandin, Place de l’Eglise – La Ferté Villeneuil, Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 28 juin 2026.
Randonnée pédestre au fil des moulins et des champs de lavandin Dimanche 28 juin, 09h00 Place de l’Eglise – La Ferté Villeneuil Eure-et-Loir
3,50€/personne. Inscription conseillée auprès de La Maison des Trois Rivières.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Cette randonnée pédestre de 9km va vous faire découvrir les richesses patrimoniales et naturelles de la Vallée de l’Aigre.
Un ravitaillement est prévu à mi-chemin.
Place de l’Eglise – La Ferté Villeneuil Rue porte dunoise, 28220 Cloyes les Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 La Ferté-Villeneuil Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 28 60 17 »}]
Venez découvrir la vallée de l’Aigre : ses petits villages caractéristiques de Beauce, ses moulins, sa rivière et sa vaste zone humide et ses champs de lavandin en pleine floraison ! Randonnée Moulins
La Maison des Trois Rivières
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