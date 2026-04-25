Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières
Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 26 juin 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-06-26
Open de Cloyes 2026 organisé par l’Association Cloysienne de Tennis.
.
Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 42 87 51 actennis28@gmail.com
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English :
Take part in the Open de Cloyes 2026 organized by the Association Cloysienne de Tennis and try to win 1200?!
L’événement Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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