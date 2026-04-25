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Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières

Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières

Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 26 juin 2026.

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-06-26

Open de Cloyes 2026 organisé par l’Association Cloysienne de Tennis.
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Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 42 87 51  actennis28@gmail.com

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English :

Take part in the Open de Cloyes 2026 organized by the Association Cloysienne de Tennis and try to win 1200?!

L’événement Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN

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