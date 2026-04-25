Cloyes-les-Trois-Rivières

Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-06-26

Open de Cloyes 2026 organisé par l’Association Cloysienne de Tennis.

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Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 42 87 51 actennis28@gmail.com

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English :

Take part in the Open de Cloyes 2026 organized by the Association Cloysienne de Tennis and try to win 1200?!

L’événement Compétition de Tennis Open de Cloyes 2026 Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN