Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête de la Musique

Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique

Venez profiter des ambiances musicales à l’occasion de la fête de la musique. .

Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Music Festival

L’événement Fête de la Musique Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN