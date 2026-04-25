Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières
Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières jeudi 18 juin 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Exposition Les Artistes Euréliens
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-06-18
Exposition d’œuvres signées par des artistes résidant dans le département d’Eure-et-Loir.
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Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesartisteseureliens@gmail.com
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Exhibition Les Artistes Euréliens
L’événement Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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