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Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Espace culturel du Prieuréd'Yron

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition Les Artistes Euréliens

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-06-18

Exposition d’œuvres signées par des artistes résidant dans le département d’Eure-et-Loir.
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Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   lesartisteseureliens@gmail.com

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English :

Exhibition Les Artistes Euréliens

L’événement Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN

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