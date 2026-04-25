Cloyes-les-Trois-Rivières

Exposition Les Artistes Euréliens

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-06-18

Exposition d’œuvres signées par des artistes résidant dans le département d’Eure-et-Loir.

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Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesartisteseureliens@gmail.com

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English :

Exhibition Les Artistes Euréliens

L’événement Exposition Les Artistes Euréliens Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN