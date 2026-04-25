Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée cinéma Lee Miller

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Film britannique d’Ellen Kuras (2023). L’incroyable vie de LEE MILLER, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray devenue l’une des premières femmes photographes de guerre. Avec Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgår.

L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).

Tarifs adhésion association

+ de 18 ans 30€

– de 18 ans 20€

– de 14 ans Gratuit .

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net

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English :

British film by Ellen Kuras (2023). The incredible life of LEE MILLER, former Vogue model and Man Ray muse, who became one of the first female war photographers. With Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgår.

L’événement Soirée cinéma Lee Miller Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN