Concours Départemental de pêche Cloyes-les-Trois-Rivières
Concours Départemental de pêche Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 20 juin 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Concours Départemental de pêche
Site de la Basse Plaine Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez vivre une journée conviviale au bord de l’eau!
Inscription réservée aux jeunes de moins de 18 ans, tout niveau confondu.
Inscription auprès de l’APPMA avant le 10 juin .
Site de la Basse Plaine Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 06 20 federationpeche28@gmail.com
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English :
Come and enjoy a friendly day on the water!
Registration reserved for young people under 18, all levels.
L’événement Concours Départemental de pêche Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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