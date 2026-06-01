Cloyes-les-Trois-Rivières

Concours Départemental de pêche

Site de la Basse Plaine Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez vivre une journée conviviale au bord de l’eau!

Inscription réservée aux jeunes de moins de 18 ans, tout niveau confondu.

Inscription auprès de l’APPMA avant le 10 juin .

Site de la Basse Plaine Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 06 20 federationpeche28@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a friendly day on the water!

Registration reserved for young people under 18, all levels.

L’événement Concours Départemental de pêche Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND CHATEAUDUN