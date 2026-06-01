Cloyes-les-Trois-Rivières

La Route du Blé

Romilly sur Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association Romilly en Fête, en partenariat avec la commune de Cloyes Les Trois Rivières, vous invite à sa traditionnelle et festive soirée La Route du Blé . Venez partager un moment chaleureux et gourmand, ouvert à tous, pour célébrer le début de l’été.

Feu d’artifice à partir de 22h30.

Renseignements et réservation par téléphone ou par mail 25 .

Romilly sur Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 02 16 30 romillyenfete@gmail.com

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English :

The Romilly en Fête association, in partnership with the town of Cloyes-les-Trois-Rivières, invites you to its traditional and festive “La Route du Blé” evening. Come share a warm and delicious evening, open to all, to celebrate the start of summer.

Fireworks starting at 10:30 p.m.

L’événement La Route du Blé Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN