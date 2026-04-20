Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE AUTOUR DE LA SOURCE DE MALIBERT

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Autour de la source de Malibert , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 12.3 km à Babeau Bouldoux.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Autour de la source de Malibert avec un parcours de 12.3 km à Babeau Bouldoux, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English :

If you’re looking for a sporting day out in the great outdoors, the Autour de la source de Malibert hike is for you! Come and try out the 12.3 km route at Babeau Bouldoux.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE AUTOUR DE LA SOURCE DE MALIBERT Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34