Randonnée pédestre Devant l’église Cercy-la-Tour

Randonnée pédestre

Devant l’église 6 place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 14:30:00

fin : 2026-03-23 17:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Les Traîne-savates vous emmènent en randonnée à Cercy-la-Tour. Départ à 14h30 place de l’église pour une randonnée de 5km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .

Devant l’église 6 place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan