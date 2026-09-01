Informations pratiques

Chazelles

Randonnée pédestre

Salle des Civadaux Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 09:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée organisée par l’association HANDFIT CHAZELLES avec 3 parcours de 3 km à 15 km. Inscription et départ de 8h à 9h30. Repas possible sur réservation.

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Salle des Civadaux Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 57 39 72

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English : Hike

Hike organized by the association HANDFIT CHAZELLES with 3 trails from 3 km to 15 km. Registration and start from 8am to 9.30am. Meal possible upon reservation.

L’événement Randonnée pédestre Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord