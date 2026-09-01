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AGENDA · Chazelles

Randonnée pédestre Chazelles

dimanche 20 septembre 2026 · Chazelles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle des Civadaux
Ville
16380 Chazelles
Département
Charente
Tarif

Chazelles

Randonnée pédestre

Salle des Civadaux Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 09:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Randonnée organisée par l’association HANDFIT CHAZELLES avec 3 parcours de 3 km à 15 km. Inscription et départ de 8h à 9h30. Repas possible sur réservation.
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Salle des Civadaux Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 57 39 72 

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English : Hike

Hike organized by the association HANDFIT CHAZELLES with 3 trails from 3 km to 15 km. Registration and start from 8am to 9.30am. Meal possible upon reservation.

L’événement Randonnée pédestre Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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