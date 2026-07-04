Informations pratiques

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE LA MADALE

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Col de la Madale , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 11.4 km à Rosis.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Col de la Madale avec un parcours de 11.4 km à Rosis, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE LA MADALE

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the %AB Col de la Madale %BB hike is perfect for you! Come out in large numbers to try the 11.4 km trail to %E0 Rosis.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE LA MADALE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34