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RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE LA MADALE Montblanc

dimanche 11 octobre 2026 · Montblanc

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
place Edouard Barthe
Ville
34290 Montblanc
Département
Hérault
Tarif

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE LA MADALE

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Col de la Madale , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 11.4 km à Rosis.
Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Col de la Madale avec un parcours de 11.4 km à Rosis, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !
Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée.   .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53  jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English : RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE LA MADALE

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the %AB Col de la Madale %BB hike is perfect for you! Come out in large numbers to try the 11.4 km trail to %E0 Rosis.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE LA MADALE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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