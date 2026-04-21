Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur Salle des Projets Châtillon-en-Bazois

Châtillon-en-Bazois

Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur

Salle des Projets 6 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur

Deux parcours 5km et 12km. Rdv à la salle des Projets, 6 rue Adrien Laurent. Départ à 9h pour le parcours de 12km, à 10h30 pour celui de 5km. Participation 2 € à partir de 12 ans.

À l’issue de ces marches, vers 11h30, démonstration des Sapeurs Pompiers de Châtillon.

Possibilité de déjeuner assiette composée + dessert + boisson 12 €. Bénéfices reversés à la Fédération Française de Cardiologie. Infos et inscriptions 06 30 21 56 46.

Organisé par Châtillon en Fêtes .

Salle des Projets 6 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 21 56 46

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English : Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur

L’événement Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan