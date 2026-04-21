Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur Salle des Projets Châtillon-en-Bazois
Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur Salle des Projets Châtillon-en-Bazois samedi 9 mai 2026.
Châtillon-en-Bazois
Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur
Salle des Projets 6 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 15:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur
Deux parcours 5km et 12km. Rdv à la salle des Projets, 6 rue Adrien Laurent. Départ à 9h pour le parcours de 12km, à 10h30 pour celui de 5km. Participation 2 € à partir de 12 ans.
À l’issue de ces marches, vers 11h30, démonstration des Sapeurs Pompiers de Châtillon.
Possibilité de déjeuner assiette composée + dessert + boisson 12 €. Bénéfices reversés à la Fédération Française de Cardiologie. Infos et inscriptions 06 30 21 56 46.
Organisé par Châtillon en Fêtes .
Salle des Projets 6 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 21 56 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur
L’événement Randonnée pédestre dans le cadre du Parcours du Cœur Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Châtillon-en-Bazois (Nièvre)
- Circuit le Bazois sur le Canal Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Liaison Châtillon-en-Bazois Montapas Étang de Baye petite boucle Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Liaison Châtillon-en-Bazois Montapas Étang de Baye Grande boucle Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Le Canal du Nivernais de Châtillon-en-Bazois à l’écluse de Fleury Châtillon-en-Bazois Nièvre 1 mai 2026
- Vide-grenier des familles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois 10 mai 2026