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Vide-grenier des familles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Vide-grenier des familles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place Pierre Saury

Adresse : MJC

Ville : 58110 Châtillon-en-Bazois

Département : Nièvre

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châtillon-en-Bazois

Vide-grenier des familles

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le Centre Social du Bazois organise son vide-grenier des Familles toute la journée le dimanche 10 mai 2026. Déballage dès 6h, place Pierre Saury. Entrée libre. Au programme bonnes affaires, buvette et barbecue. Tarif exposants 1 € le m2. Inscription obligatoire pour les exposants. Infos et inscriptions 06 75 45 58 43 nadine.juin@csbazois.org   .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 45 58 43  nadine.juin@csbazois.org

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English : Vide-grenier des familles

L’événement Vide-grenier des familles Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan

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