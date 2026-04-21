Vide-grenier des familles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Vide-grenier des familles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois dimanche 10 mai 2026.
Châtillon-en-Bazois
Vide-grenier des familles
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le Centre Social du Bazois organise son vide-grenier des Familles toute la journée le dimanche 10 mai 2026. Déballage dès 6h, place Pierre Saury. Entrée libre. Au programme bonnes affaires, buvette et barbecue. Tarif exposants 1 € le m2. Inscription obligatoire pour les exposants. Infos et inscriptions 06 75 45 58 43 nadine.juin@csbazois.org .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 45 58 43 nadine.juin@csbazois.org
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English : Vide-grenier des familles
L’événement Vide-grenier des familles Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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