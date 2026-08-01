Informations pratiques

Saint-Vincent

Randonnée pédestre du comité de jumelage

salle polyvalente Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 20:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Le comité de jumelage vous donne rendez-vous à la salle polyvalente de St Vincent à 18h30 pour partager une randonnée pédestre familiale et un casse-croûte à l’arrivée.

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salle polyvalente Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 41 12 jumelage.vorey@laposte.net

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English :

The twinning committee invites you to join them at the St Vincent multi-purpose hall at 6.30pm for a family hike, with a snack on arrival.

L’événement Randonnée pédestre du comité de jumelage Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay