Dyé

Randonnée pédestre

Place de l’Eglise Dyé Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

2 parcours possibles 15 kms ou 8 kms. Café d’accueil, ravitaillement et pot d’arrivé vous seront proposés durant l’événement. .

Place de l’Eglise Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Dyé a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois