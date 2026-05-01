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Randonnée pédestre Dyé

Randonnée pédestre Dyé jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 89360 Dyé

Département : Yonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dyé

Randonnée pédestre

Place de l’Eglise Dyé Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

2 parcours possibles 15 kms ou 8 kms. Café d’accueil, ravitaillement et pot d’arrivé vous seront proposés durant l’événement.   .

Place de l’Eglise Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Dyé a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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