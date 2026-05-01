Randonnée pédestre Dyé
Randonnée pédestre Dyé jeudi 14 mai 2026.
Dyé
Randonnée pédestre
Place de l’Eglise Dyé Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
2 parcours possibles 15 kms ou 8 kms. Café d’accueil, ravitaillement et pot d’arrivé vous seront proposés durant l’événement. .
Place de l’Eglise Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Dyé a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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