Saint-Evroult-de-Montfort

Randonnée pédestre et VTT

Saint-Evroult-de-Montfort Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les chemins de Saint-Evroult-de-Montfort s’offrent à vous ! Que vous soyez plutôt Rando Pédestre Découverte pour prendre le temps d’admirer le paysage et découvrir l’histoire de notre commune, ou Rando VTT pour faire le plein d’énergie sur deux roues, venez explorer les plus beaux chemins de notre commune.

Un moment de partage, de sport et d’exploration au cœur de la nature préservée et authentique de notre belle Vallée d’Auge.

> Réservation obligatoire. .

Saint-Evroult-de-Montfort 61230 Orne Normandie +33 6 32 18 40 46 comitedesfetesmontfortais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre et VTT

L’événement Randonnée pédestre et VTT Saint-Evroult-de-Montfort a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault