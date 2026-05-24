Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LE DOMAINE DE MARAVAL

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Le Domaine de Maraval , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 7,5 km à Agde.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Le Domaine de Maraval avec un parcours de 7.5 km à Agde, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English :

If you’re looking for a sporty day out in the great outdoors, the Domaine de Maraval hike is for you! Come and try out the 7.5 km route in Agde.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LE DOMAINE DE MARAVAL Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34