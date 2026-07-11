RANDONNÉE PÉDESTRE LE PLATEAU DE GREZAC Montblanc
mardi 10 novembre 2026 · Montblanc
Informations pratiques
Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE LE PLATEAU DE GREZAC
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Le Plateau de Grézac est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 13,9 km à Lodève.
Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Le Plateau de Grézac avec un parcours de 13,9 km à Lodève, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !
Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr
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English : RANDONNÉE PÉDESTRE LE PLATEAU DE GREZAC
If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the Le Plateau de Grézac hiking trail is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 13.9 km trail in Lodève.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LE PLATEAU DE GREZAC Montblanc a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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