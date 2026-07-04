Informations pratiques

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LE SENTIER DU DRAGON

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Le sentier du Dragon , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 11,7 km à Saint-Georges d’Orques.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Le sentier du Dragon avec un parcours de 11,7 km à Saint-Georges d’Orques, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RANDONNÉE PÉDESTRE LE SENTIER DU DRAGON

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the Le sentier du Dragon hiking trail is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 11.7 km trail in Saint-Georges d’Orques.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LE SENTIER DU DRAGON Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34