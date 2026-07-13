RANDONNÉE PÉDESTRE « LES CRÊTES DU VISSOU » Montblanc
mardi 27 octobre 2026 · Montblanc
Informations pratiques
Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE « LES CRÊTES DU VISSOU »
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre « Les Crêtes du Vissou », est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 11,3 km à Cabrières.
Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre « Les Crêtes du Vissou » avec un parcours de 11,3 km à Cabrières , l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !
Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr
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English : RANDONNÉE PÉDESTRE « LES CRÊTES DU VISSOU »
If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the « Les Crêtes du Vissou » hiking trail is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 11.3 km trail in Cabrières.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE « LES CRÊTES DU VISSOU » Montblanc a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34
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